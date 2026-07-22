Москва22 июл Вести.За красивыми словами президента США Дональда Трампа о скором мире на Украине не стоит реальной стратегии: Вашингтон не собирается предпринимать решительных действий для остановки боевых действий. Такое мнение в интервью журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову выразил главный редактор журнала Trends Journal Джеральд Селенте.

По его мнению, не следует ожидать от Вашингтона практических шагов по урегулированию украинского кризиса. Заявления президента США Дональда Трампа о стремлении к мирному разрешению конфликта рассматриваются как декларативные. Реальные действия США свидетельствуют об обратном, в частности, о содействии в организации производства ракет для систем Patriot на территории Украины.

Эй, выберите меня, и я закончу войну за 24 часа. Помните? Вот что он [кандидат в президенты США Дональд Трамп] говорил, когда избирался. Потом он победил и обещал закончить войну уже до инаугурации. Все это пустые слова. А теперь США дают Украине возможность производить ракеты Patriot. Нет, они ничего не будут делать для того, чтобы остановить войну. Это военно-промышленный комплекс, который грабит наш народ, крадет труд ученых и рабочих и лишает будущего наших детей. Еще в феврале Трамп обещал урезать военный бюджет на полтриллиона долларов. Если посчитать госдолг США - все социальные траты и правительственные расходы, то получается все 126 трлн. Так куда движется Америка? Туда же, куда и любая другая империя, которая разрушает себя войной. Поэтому все, что он говорит о России и Украине, все это пустые слова - "по делам их узнаете их" [от Матфея святое благовествование: "Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их] заявил Селенте

Ранее сообщалось, что заявления американского лидера Дональда Трампа о передаче Украине лицензии на производство зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot создаст дополнительные проблемы для безопасности США. Эти планы администрации Трампа вызвали скептическую реакцию у многих американских аналитиков.