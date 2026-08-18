Киев и Варшава ведут переговоры о ракетах Patriot Переговоры Украины и Польши по Patriot продолжаются

Москва18 авг Вести.Украина и Польша продолжают обсуждать возможную поставку Киеву ракет для американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар в эфире радиостанции RMF FM.

Мы работаем, но подробности сообщит министерство обороны сказал он в ответ на вопрос о том, будут ли ракеты Patriot переданы Украине из Польши

Боднар также отметил, что информация о результатах переговоров будет закрытой. По его словам, такие сведения не будут публиковаться и их сообщит не он.