"Азов" и "Кракен" используются в качестве заградотрядов в районе Гуляйполя

В подполье рассказали, какую роль выполняют "Азов" и "Кракен" в районе Гуляйполя "Азов" и "Кракен" используются в качестве заградотрядов в районе Гуляйполя

Москва13 июл Вести.Националистические полки "Азов" и "Кракен" (признаны террористическими, запрещены в РФ) выполняют роль заградительных отрядов в районе населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.

Там отметили, что боевики украинских заградотрядов мешают своим сослуживцам отступать и сдаваться в плен.

На запорожском направлении, в районе Гуляйполя, эту функцию выполняют националистические полки "Азов" и "Кракен" сказали в подполье

По словам собеседника агентства, заградотряды используют среди прочего тяжелые коптеры, чтобы сбрасывать мины на своих сослуживцев.

При этом, как отмечается, несмотря на действия заградотрядов, попытки украинских военных сдаться в плен на запорожском и херсонском направлениях фиксируются регулярно.

Ранее стало известно, что бежавшие с позиций в районе Бачевска в Сумской области украинские военные подверглись обстрелу со стороны заградотрядов ВСУ.