Командир отряда БАРС-32 рассказал о борьбе с БПЛА и диверсантами в Запорожье

Командир отряда БАРС-32 рассказал об основных задачах подразделения в Запорожье Командир отряда БАРС-32 рассказал о борьбе с БПЛА и диверсантами в Запорожье

Москва20 июн Вести.Бойцы добровольческого казачьего отряда "БАРС-32" им. Павла Судоплатова защищают железнодорожные пути в Запорожской области и Донецкой Народной Республике, а также ищут пособников украинских террористов. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал командир отряда Александр Новохатский с позывным Грифон.

По его словам, на данный момент перед подразделением стоит несколько боевых задач.

Одна из самых главных задач – это обеспечение безопасности движения железнодорожных эшелонов по Запорожской области и Донецкой области (ДНР – прим. ред.) от беспилотных летательных систем противника, беспилотной летательной авиации, от диверсионно-разведывательных формирований, от местных "ждунов" рассказал он

"Ждунами" называют пособников украинских боевиков, которые предоставляют противнику информацию и помогают готовить теракты на российской территории.

Ранее сообщалось, что с 10 июня в Запорожской области в связи с оперативной обстановкой был введен временный запрет на перевозку организованных детских групп во избежание возможных последствий поражения противником транспортных средств.