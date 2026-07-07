Работы много: с чем борются расчеты "Тор-М2" в Запорожской области Бойцы расчета "Тор-М2" ВС РФ рассказали о боевой работе в Запорожской области

Москва7 июл Вести.Расчеты ПВО группировки "Днепр" защищают российские позиции в Запорожской области и прифронтовые поселки от украинских ударов с воздуха. Боевая работа по вражеским целям ведется практически без перерывов, рассказали ИС "Вести" бойцы расчета одного из действующих на этом направлении зенитных ракетных комплексов "Тор-М2".

По словам начальника расчета с позывным Батайск, работы для "Тор-М2" на этом участке сейчас много.

Обстановка сейчас напряженная, работы много. Работаем практически каждый день. Приоритетные цели - ударные и разведывательные БПЛА противника рассказал Батайск

"Тор-М2" работает по крупным целям - сейчас это в первую очередь вражеские ракеты. Дронами тем временем занимается вооруженная группа прикрытия, всегда находящаяся рядом с комплексом.

В последнее время работаем по ракетам, это более целесообразно. А охранение, которое с нами находится, работает уже по маленьким целям, таким как FPV-дроны рассказал заместитель начальника расчета Тимур

При обнаружении противником системы ПВО, которая всегда является приоритетной целью для врага, комплекс уезжает в укрытие.

Охранение прикрывает нас на расстоянии 150 метров от машины с каждой из четырех сторон, и у каждого - радиостанции, связь со мной. Они докладывают, если что-то в нас летит, а мы не видим. Я довожу расчету, они сворачиваются, и я быстро уезжаю в укрытие рассказал механик-водитель с позывным Турист

Ранее военный корреспондент ИС "Вести", Герой России Евгений Поддубный рассказал о безуспешной попытке ВСУ остановить продвижение российских войск в Запорожской области.