Москва7 июлВести.Расчеты ПВО группировки "Днепр" защищают российские позиции в Запорожской области и прифронтовые поселки от украинских ударов с воздуха. Боевая работа по вражеским целям ведется практически без перерывов, рассказали ИС "Вести" бойцы расчета одного из действующих на этом направлении зенитных ракетных комплексов "Тор-М2".
По словам начальника расчета с позывным Батайск, работы для "Тор-М2" на этом участке сейчас много.
Обстановка сейчас напряженная, работы много. Работаем практически каждый день. Приоритетные цели - ударные и разведывательные БПЛА противникарассказал Батайск
"Тор-М2" работает по крупным целям - сейчас это в первую очередь вражеские ракеты. Дронами тем временем занимается вооруженная группа прикрытия, всегда находящаяся рядом с комплексом.
В последнее время работаем по ракетам, это более целесообразно. А охранение, которое с нами находится, работает уже по маленьким целям, таким как FPV-дронырассказал заместитель начальника расчета Тимур
При обнаружении противником системы ПВО, которая всегда является приоритетной целью для врага, комплекс уезжает в укрытие.
Охранение прикрывает нас на расстоянии 150 метров от машины с каждой из четырех сторон, и у каждого - радиостанции, связь со мной. Они докладывают, если что-то в нас летит, а мы не видим. Я довожу расчету, они сворачиваются, и я быстро уезжаю в укрытиерассказал механик-водитель с позывным Турист
Ранее военный корреспондент ИС "Вести", Герой России Евгений Поддубный рассказал о безуспешной попытке ВСУ остановить продвижение российских войск в Запорожской области.