Российская армия освободила Куртовку в ДНР Минобороны: армия РФ освободила населенный пункт Куртовка в ДНР

Москва5 сен Вести.Российские военные взяли под контроль населенный пункт Куртовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило российское Минобороны в сводке о ходе проведения спецоперации за 5 сентября.

В сообщении сказано, что контроль над селом был установлен благодаря действиям группировки "Южная".

В результате активных наступательных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Куртовка Донецкой Народной Республики говорится в материале

Ранее в министерстве сообщали, что силы ПВО сбили за ночь над Россией 53 дрона ВСУ.