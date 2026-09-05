Москва5 сенВести.Российские военные взяли под контроль населенный пункт Куртовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило российское Минобороны в сводке о ходе проведения спецоперации за 5 сентября.
В сообщении сказано, что контроль над селом был установлен благодаря действиям группировки "Южная".
В результате активных наступательных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Куртовка Донецкой Народной Республикиговорится в материале
Ранее в министерстве сообщали, что силы ПВО сбили за ночь над Россией 53 дрона ВСУ.