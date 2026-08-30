В "Ушкуйнике" назвали дрон "Князь Вандал" самым результативным в зоне СВО "Ушкуйник": дрон "Князь Вандал" показал самые высокие результаты в зоне СВО

Москва30 авг Вести.Оптоволоконный дрон "Князь Вандал Новгородский" (КВН), который Вооруженные силы России применяют с августа 2024 года, демонстрирует самые высокие результаты на СВО в категории массовых фронтовых ударников. Об этом ТАСС сообщил гендиректор НПЦ "Ушкуйник" (Великий Новгород) Алексей Чадаев.

По его словам, FPV-дрон "Князь Вандал" в настоящий момент является наиболее результативным аппаратом в рядах ВС РФ в категории массовых и относительно недорогих фронтовых ударников. Он отметил, что подтверждается это данными цифровой статистической информации.

Мы подсчитали соотношение затрат, которое потратила Родина на оружие, начиная с НИОКР, и соотношение стоимости нанесенного им ущерба. У КВН оно составляет пропорцию 1:40 – на рубль затрат 40 рублей результата сказал гендиректор НПЦ

Ранее сообщалось, что применение ударного FPV-дрона на оптоволокне "Князь Вандал Новгородский" вывело из строя тяжелую бронетехнику ВСУ стоимостью более 10 миллиардов долларов (850 миллиардов рублей).

Аппарат не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы и позволяет выполнять различные задачи.