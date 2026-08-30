Москва30 авгВести.Российские системы ПВО за сутки уничтожили пять снарядов РСЗО HIMARS и 804 БПЛА ВСУ, сообщает Минобороны в ежедневной сводке.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 804 беспилотных летательных аппарата самолетного типаговорится в сообщении
Ранее капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что новейшая российская система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Волна-Купол-Гарант" помогла улучшить ситуацию с логистикой в Крыму.