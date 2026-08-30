10:33 30 августа 2026 Таисия Захарова Силовые структуры

ПВО за сутки уничтожила пять снарядов РСЗО HIMARS и свыше 800 беспилотников МО: ПВО за сутки сбила пять снарядов РСЗО HIMARS и более 800 беспилотников