Ростех: мобильная версия ЗАК "Цитадель" будет на автомобильном шасси

Комплекс "Цитадель" поставят на автомобильное шасси Ростех: мобильная версия ЗАК "Цитадель" будет на автомобильном шасси

Москва6 ноя Вести.Специалисты госкорпорации "Ростех" разработали мобильную версию зенитного артиллерийского комплекса "Цитадель", которая будет поставлена на автомобильное шасси. Об этом сообщает ТАСС.

Боевой модуль комплекса, а также радиолокационные и оптические системы обнаружения теперь установлены на автомобильном шасси говорится в сообщении

В Ростехе отметили, что такое решение позволит быстро перебрасывать комплекс туда, где требуется защита от нападения с воздуха. Кроме того, этот вариант ЗАК "Цитадель" обеспечит мобильные огневые группы более широкими возможностями поражения целей.

На сегодняшний день ЗАК "Цитадель" в стационарном варианте подтвердил свои характеристики в боевых условиях - комплекс позволяет эффективно сбивать беспилотники различных типов, а также крылатые ракеты добавили в Ростехе

ЗАК "Цитадель" предназначен для защиты стационарных объектов. Он вооружен снарядами со шрапнелью и дистанционно управляемым взрывателем.

Ранее сообщалось, что в Ростехе идет разработка ряда дронов, которые имеют характеристики крылатых ракет.