Москва6 нояВести.Специалисты госкорпорации "Ростех" разработали мобильную версию зенитного артиллерийского комплекса "Цитадель", которая будет поставлена на автомобильное шасси. Об этом сообщает ТАСС.
Боевой модуль комплекса, а также радиолокационные и оптические системы обнаружения теперь установлены на автомобильном шассиговорится в сообщении
В Ростехе отметили, что такое решение позволит быстро перебрасывать комплекс туда, где требуется защита от нападения с воздуха. Кроме того, этот вариант ЗАК "Цитадель" обеспечит мобильные огневые группы более широкими возможностями поражения целей.
На сегодняшний день ЗАК "Цитадель" в стационарном варианте подтвердил свои характеристики в боевых условиях - комплекс позволяет эффективно сбивать беспилотники различных типов, а также крылатые ракетыдобавили в Ростехе
ЗАК "Цитадель" предназначен для защиты стационарных объектов. Он вооружен снарядами со шрапнелью и дистанционно управляемым взрывателем.
Ранее сообщалось, что в Ростехе идет разработка ряда дронов, которые имеют характеристики крылатых ракет.