Москва6 нояВести.Специалисты госкорпорации "Ростех" разработали мобильную версию зенитного артиллерийского комплекса "Цитадель", которая будет поставлена на автомобильное шасси. Об этом сообщает ТАСС.

Боевой модуль комплекса, а также радиолокационные и оптические системы обнаружения теперь установлены на автомобильном шасси

говорится в сообщении

В Ростехе отметили, что такое решение позволит быстро перебрасывать комплекс туда, где требуется защита от нападения с воздуха. Кроме того, этот вариант ЗАК "Цитадель" обеспечит мобильные огневые группы более широкими возможностями поражения целей.

На сегодняшний день ЗАК "Цитадель" в стационарном варианте подтвердил свои характеристики в боевых условиях - комплекс позволяет эффективно сбивать беспилотники различных типов, а также крылатые ракеты

добавили в Ростехе

ЗАК "Цитадель" предназначен для защиты стационарных объектов. Он вооружен снарядами со шрапнелью и дистанционно управляемым взрывателем.

Ранее сообщалось, что в Ростехе идет разработка ряда дронов, которые имеют характеристики крылатых ракет.