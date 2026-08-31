Москва31 авгВести.Сообщения об утрате пяточной кости князя Дмитрия Донского не являются соответствующими действительности. Такое заявление сделал в комментарии ТАСС замгендиректора Музеев Московского Кремля по научной работе Андрей Баталов.
Пяточная кость не утеряна, она на месте. Трактовка, которая есть в интернете, невернасказал Баталов
По его словам, 12 июля 1864 года барон Михаил Львович Боде забрал керамическую чашечку-слезницу из захоронения Донского и передал ее в Оружейную палату. По заявлению Баталова, барон вытащил именно слезницу, а не пяточную кость.
Баталов уточнил, что запись о слезнице есть в инвентарной книге Государственного исторического музея. Согласно этим сведениям, в 1922 году слезница попала туда из собрания Оружейной палаты Московского Кремля. Кроме того, по словам Баталова, запись о слезнице есть в дневниках Алексея Орешникова - тогдашнего хранителя Исторического музея, - которому эту чашечку показал директор Оружейной палаты Дмитрий Иванов, и Орешников забрал ее. Собеседник агентства добавил, что при чашечке была записка о том, что из захоронения ее забрал барон.
По данным из открытых источников, слезница – небольшой сосуд, в который собирали слезы плакавших по умершему.
Ранее заведующая лабораторией контекстуальной антропологии Института археологии РАН, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук Мария Добровольская рассказывала ИС "Вести", что исследования останков Дмитрия Донского выявили хорошо выраженный мышечный рельеф в области плеча и предплечья, а также крупный размер кистей.
В июле при реставрационных работах в Архангельском соборе Кремля над захоронениями великих князей нашли три саркофага, включая саркофаг Донского. Позднее подлинность останков была подтверждена с помощью антропологического исследования.