Замглавы Музеев Кремля ответил на слухи об утере пяточной кости Дмитрия Донского Замглавы Музеев Кремля опроверг слухи об утере пяточной кости Дмитрия Донского

Москва31 авг Вести.Сообщения об утрате пяточной кости князя Дмитрия Донского не являются соответствующими действительности. Такое заявление сделал в комментарии ТАСС замгендиректора Музеев Московского Кремля по научной работе Андрей Баталов.

Пяточная кость не утеряна, она на месте. Трактовка, которая есть в интернете, неверна сказал Баталов

По его словам, 12 июля 1864 года барон Михаил Львович Боде забрал керамическую чашечку-слезницу из захоронения Донского и передал ее в Оружейную палату. По заявлению Баталова, барон вытащил именно слезницу, а не пяточную кость.

Баталов уточнил, что запись о слезнице есть в инвентарной книге Государственного исторического музея. Согласно этим сведениям, в 1922 году слезница попала туда из собрания Оружейной палаты Московского Кремля. Кроме того, по словам Баталова, запись о слезнице есть в дневниках Алексея Орешникова - тогдашнего хранителя Исторического музея, - которому эту чашечку показал директор Оружейной палаты Дмитрий Иванов, и Орешников забрал ее. Собеседник агентства добавил, что при чашечке была записка о том, что из захоронения ее забрал барон.

По данным из открытых источников, слезница – небольшой сосуд, в который собирали слезы плакавших по умершему.

Ранее заведующая лабораторией контекстуальной антропологии Института археологии РАН, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук Мария Добровольская рассказывала ИС "Вести", что исследования останков Дмитрия Донского выявили хорошо выраженный мышечный рельеф в области плеча и предплечья, а также крупный размер кистей.

В июле при реставрационных работах в Архангельском соборе Кремля над захоронениями великих князей нашли три саркофага, включая саркофаг Донского. Позднее подлинность останков была подтверждена с помощью антропологического исследования.