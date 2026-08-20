Москва20 авг Вести.Главная интрига вокруг погребения князя Дмитрия Ивановича Донского в Архангельском соборе Московского Кремля заключалась в том, что саркофаг ранее переносили и смещали при прокладке инженерных коммуникаций. Об этом сообщил ИС "Вести" заместитель гендиректора Музеев Московского Кремля, главный хранитель Андрей Баталов.

Мы знали, что Дмитрий Донской был погребен именно на этом месте. Погребен вторично, в 1507 году, когда саркофаги вносили в новопостроенный собор. Это мы знали. И эпитафия над гробницей четко указывала на то, что здесь погребен Дмитрий Донской. И летопись под 1507 годом точно указывала, что у стены похоронен его отец Иван Иванович Красный, а рядом с ним положили Дмитрия Ивановича Донского рассказал он

Он подчеркнул, что интрига была в другом.

...Мы знали, что в 1860-е годы, когда делали отопление в соборе и прокладывали трубы калорифера, то гробницы, стоящие у самой стены, разбирались, и саркофаги вытаскивались. И по исследованиям, которые были в 2007 году, возникла уверенность, что саркофаг Ивана Ивановича Красного положили на саркофаг его сына Дмитрия Донского. Вот в этом была интрига заявил Баталов

Эксперт отметил, что саркофаг был с трещинами, крыша разбита в трех частях, одна из трещин шла в продольном направлении по среднему участку.

И была опасность, что она упадет туда. Поэтому ее боялись трогать. Но никто не разбирал крайнюю надгробницу у стены. И мы увидели, что саркофаг Ивана Ивановича Красного стоит на своем месте. Ну, как бы он поднят на поверхность Земли, чего нет. Но было ясно, что это сделали в 1860-е годы. То есть оказалось, что и саркофаг стоящий у стены, и саркофаг Дмитрия Донского поднимали во время прокладки калорифера, видимо, отодвигали их в сторону, выносили, прокладывали калорифер и поставили на поверхность Земли. Из-за того, что из-за этих манипуляций, значит, оказалось, что нет места. Для саркофага Ивана Ивановича. И поэтому, чтобы он поместился, выбрали поверхность стены собора и сделали нишу, куда его выдвинули. Поэтому его трудно было достаточно обнаружить отметил Баталов

Ранее в Музеях Московского Кремля обратили внимание на аскетизм погребения Донского.