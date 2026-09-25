Российская группировка "Курск" наступает на Сумы Командующий "Севера": идет наступление группировки "Курск" на Сумы

Москва25 сен Вести.Оперативно-тактическая группировка "Курск" ведет наступление в Сумской области - общее направление на город Сумы. Об этом доложил министру обороны РФ Андрею Белоусову командующий группировкой войск "Север" генерал-полковник Евгений Никифоров, сообщает ТАСС.

Группировка "Курск" ведет наступательные действия на территории Сумской области с общим направлением на Сумы сообщил генерал Никифоров

Ранее стало известно, что командование ВСУ перебросило инженерные и охранные подразделения из Черниговской области в Сумскую область для укрепления обороны города Сумы.

Группировка "Курск" - это оперативно-тактическое объединение в составе группировки войск "Север", действующее в приграничных районах и на территории Украины, в основном в Сумской области.