Москва15 сенВести.Украинские войска пытаются глубже "закопаться" в Славянске и Красном Лимане, однако российские военные "давят их по всем направлениям". Об этом ТАСС сообщил командир бригады "Пятнашка", Герой ДНР Ахра Авидзба.
Противник выучил простую истину, что чем глубже закопаешься, тем дольше там продержишься. Но все равно наши их давят по всем направлениямсказал Авидзба
ВСУ, добавил он, перебрасывают в Славянск "когда-то потрепанные", но успевшие отдохнуть резервные силы.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин в интервью ИС "Вести" рассказал, что бои разворачиваются на подступах к Славянску в районе Николаевки. Ожесточенные бои идут в Краном Лимане, куда ВСУ перебрасывают резервы, также сообщил Пушилин.