Герой ДНР Авидзба рассказал, что ВСУ пытаются "закопаться" в Славянске Герой ДНР Авидзба: ВСУ "закапываются" в Славянске и Красном Лимане

Москва15 сен Вести.Украинские войска пытаются глубже "закопаться" в Славянске и Красном Лимане, однако российские военные "давят их по всем направлениям". Об этом ТАСС сообщил командир бригады "Пятнашка", Герой ДНР Ахра Авидзба.

Противник выучил простую истину, что чем глубже закопаешься, тем дольше там продержишься. Но все равно наши их давят по всем направлениям сказал Авидзба

ВСУ, добавил он, перебрасывают в Славянск "когда-то потрепанные", но успевшие отдохнуть резервные силы.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин в интервью ИС "Вести" рассказал, что бои разворачиваются на подступах к Славянску в районе Николаевки. Ожесточенные бои идут в Краном Лимане, куда ВСУ перебрасывают резервы, также сообщил Пушилин.