Глава ДНР Пушилин сообщил о боях на подступах к Славянску

Пушилин сообщил о боях на подступах к Славянску и около Славянской ТЭС Глава ДНР Пушилин сообщил о боях на подступах к Славянску

Москва14 сен Вести.Бои разворачиваются на подступах к Славянску в районе Николаевки около Славянской тепловой электростанции (ТЭС), сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью ИС "Вести".

Славянско-Краснолиманское направление: здесь основные боевые действия разворачиваются на подступах к самому Славянску в районе Николаевки - там, где расположена Славянская ТЭС. Здесь наши подразделения метр за метром продвигаются в данном направлении сказал он

Денис Пушилин также сообщил, что в Красном Лимане продолжаются ожесточенные бои, куда Вооруженные силы Украины перебрасывают резервы.

27 августа начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что подразделения Южной группировки войск преодолели первый оборонительный рубеж на славянско-краматорском направлении.