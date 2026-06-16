Москва16 июн Вести.Есть свершившиеся факты, которые определили будущую роль Украины. Позиция не изменится при любом политическом режиме. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" социолог Евгений Копатько.

По его словам, первый из таких фактов - замещение состава населения страны.

Трудовая миграция стала социальным явлением, и она будет набирать обороты. … Происходит реальная замена населения без сопротивления местного... От 30 до 50% штурмов - это абсолютно официальная информация - хотят, чтобы были иностранцы... Воевать будут иностранцы, если не хотят местные, работать будут иностранцы сказал Копатько

Социолог также указал на языковой признак. Он обратился к данным, собранным Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Мы не зря говорим о том, что КМИС как раз исследование, которое провозглашено, это третий какой момент. 77% это те вопросы, которые достижимы, допустимы в принципе. Это не отношение к Зеленскому, не отношение к каким-то чувствительным темам русский язык, что если 77% респондентов говорят о том, что нужно исключить русский язык из обращения, то есть это уже подавляющее большинство населения. Я вам скажу больше. … Вы понимаете, они [респонденты] все говорят [на русском языке], большинство отметил Копатько

Ранее сообщалось, что у граждан Украины улучшилось отношение к русским. Согласно результату опроса, проведенного КМИС, почти треть респондентов согласны с проживанием русских на территории Украины.