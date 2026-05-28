Москва28 мая Вести.На Украине сейчас возможен любой социальный эксперимент, и первый – по замене населения – уже происходит. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил социолог Евгений Копатько.

Он привел в пример прогноз по Германии, согласно которому новое поколение ФРГ не будет немецким в ближайшие 10 лет.

Я посмотрел исследования, которые делают сейчас в Германии тому, сколько детей до 16 лет в Германии уже не являются немцами... фраза звучит так: новое поколение Германии не будет немецким в ближайшие 10 лет. То есть в Гамбурге больше 50% – это дети не немцы, это сейчас до 16 лет. В Берлине около 50%, в Мюнхене более 60% рассказал Копатько

По прогнозу социолога, смена демографической ситуации на Украине мигрантами произойдет еще быстрее, чем в Германии.

На Украине поменяется следующее. Заезд первых, там, нескольких сот или десятков тысяч, не суть важно, мигрантов из других стран. Они быстрее поменяют демографическую ситуацию, потому что если есть запрос на 3 миллиона мигрантов, а у украинских мужчин нет возможности никакой, ни физической, ни моральной, учитывая, что кто в СЗЧ, кто прячется от армии, кто находится за границей, кто на фронте, не суть важно, то у них нет этой возможности у людей, которые приедут сейчас на Украину. И поэтому я говорю, эта вещь, на самом деле, очень серьезная поделился специалист

Копатько подчеркнул, что такой эксперимент на Украине уже происходит.

Но если говорить вот так вот, серьезно посмотреть..., то мы понимаем, что на Украине любой сейчас социальный эксперимент возможен, и первый – по замене населения. Это уже происходит здесь и сейчас добавил он

Ранее сообщалось, что рождение мальчика на Украине может стать горем для украинских семей, потому что родители будут бояться, что их ребенок станет пушечным мясом для главы киевского режима Владимира Зеленского. Также отмечалось, что сейчас родители-украинцы стараются вывезти за рубеж детей-старшеклассников, опасаясь снижения возраста призыва и закрытия границ.