Москва16 сенВести.Россия, в отличие от Украины, проводит выборы даже во время военных действий, заявил председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на селекторном совещании с секретарями региональных отделений партии, кадры его выступления опубликованы в канале в MAX.
В отличие от нашего противника, мы, даже несмотря на военные действия, проводим выборысказал Медведев
Также он заявил, что врагам РФ не перебороть волю российских граждан.
Ранее СМИ подчеркивали, что отмена военного положения и проведение выборов грозят Владимиру Зеленскому потерей власти.