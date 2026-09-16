Медведев: в отличие от Украины, Россия проводит выборы во время военных действий

Медведев: РФ в отличие от Украины проводит выборы, несмотря на военные действия Медведев: в отличие от Украины, Россия проводит выборы во время военных действий

Москва16 сен Вести.Россия, в отличие от Украины, проводит выборы даже во время военных действий, заявил председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на селекторном совещании с секретарями региональных отделений партии, кадры его выступления опубликованы в канале в MAX.

В отличие от нашего противника, мы, даже несмотря на военные действия, проводим выборы сказал Медведев

Также он заявил, что врагам РФ не перебороть волю российских граждан.

Ранее СМИ подчеркивали, что отмена военного положения и проведение выборов грозят Владимиру Зеленскому потерей власти.