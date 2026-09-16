Москва16 сен Вести.Противникам России не удастся перебороть волю российских граждан, заявил председатель "Единой России", зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на селекторном совещании с секретарями региональных отделений партии "Единая Россия". Соответствующее видео опубликовано в его канале в MAX.

Нужно быть готовым к различного рода провокациям, попыткам посеять недоверие к результатам. К этому уже готовятся все наши противники... Им не перебороть волю граждан нашей страны. "Единая Россия", безусловно, заинтересована в чистой победе, и уверен, что она сможет ее добиться сказал Медведев

Он добавил, что "шабаш" на тему выборов в РФ происходит в том числе и в интернете.

Также Медведев заявил, что уверенная победа ЕР станет "лучшим ответом врагам" России.

Выборы в Госдуму будут проходить с 18 по 20 сентября 2026 года.