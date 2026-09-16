Москва16 сен Вести.Уверенная победа "Единой России" на выборах в Государственную дума станет лучшим ответом для врагов РФ. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев во время селекторного совещания с секретарями региональных отделений партии.

Он отметил, что сейчас против российского народа "развязана полномасштабная агрессия, процветает террор и провокации".

Противники РФ, по словам Медведева, "не гнушаются ничем, чтобы посеять смуту и страх". При этом зампред Совбеза России пояснил, что, говоря о противниках страны, он имеет ввиду не только киевскую хунту, а "всех наших противников".

Уверенная победа именно поэтому на выборах станет лучшим ответом врагам. сказал Медведев

Ранее Медведев выразил мнение, что России необходимо как можно быстрее внедрять инновации в сфере технологий, чтобы обеспечить свое лидерство. По его словам, технологическое лидерство является важнейшим условием суверенитета РФ. Это направление, как добавил зампред Совбеза, требует эффективного управленческого подхода.