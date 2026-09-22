Москва22 сенВести.Среди указанных на мемориале в Буче погибших есть военнослужащие ВСУ и сотрудники украинских силовых структур. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на международном форуме "Диалог о фейках 4.0".
По словам министра, российская сторона провела анализ фамилий и сведений из открытых источников.
По неоднократным заявлениям представителей офиса Зеленского, все погибшие — исключительно мирные жители, никак не связанные с военными. Это откровенная ложьсказал он
Лавров отметил, что в списке присутствуют десятки военнослужащих ВСУ, сотрудников Службы безопасности Украины, полиции и национальной гвардии, а также членов территориальной обороны и формирования "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ).
Кроме того, еще более 70 фамилий не имеют цифрового следа, что в современном мире представляется практически невозможным.
Эти факты опровергают миф о якобы сотнях убитых мирных жителей в Бучерезюмировал Лавров
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за четыре года генсек ООН Антониу Гутерриш так и не смог предоставить России список погибших в Буче. Она также указывала, что, по данным фактчекеров из разных стран, украинская сторона выдавала боевиков ВСУ за мирных жителей.