Лавров указал на ложь Киева о статусе погибших, указанных на мемориале в Буче Лавров: на мемориале в Буче содержатся имена боевиков ВСУ

Москва22 сен Вести.Среди указанных на мемориале в Буче погибших есть военнослужащие ВСУ и сотрудники украинских силовых структур. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на международном форуме "Диалог о фейках 4.0".

По словам министра, российская сторона провела анализ фамилий и сведений из открытых источников.

По неоднократным заявлениям представителей офиса Зеленского, все погибшие — исключительно мирные жители, никак не связанные с военными. Это откровенная ложь сказал он

Лавров отметил, что в списке присутствуют десятки военнослужащих ВСУ, сотрудников Службы безопасности Украины, полиции и национальной гвардии, а также членов территориальной обороны и формирования "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ).

Кроме того, еще более 70 фамилий не имеют цифрового следа, что в современном мире представляется практически невозможным.

Эти факты опровергают миф о якобы сотнях убитых мирных жителей в Буче резюмировал Лавров

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за четыре года генсек ООН Антониу Гутерриш так и не смог предоставить России список погибших в Буче. Она также указывала, что, по данным фактчекеров из разных стран, украинская сторона выдавала боевиков ВСУ за мирных жителей.