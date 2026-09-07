Боевика "Азова" приговорили к 7 годам за участие в террористическом сообществе Боевика украинского "Азова" Ивана Матушкина приговорили к 7 годам колонии

Москва7 сен Вести.Суд вынес приговор в отношении боевика националистического батальона "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ) Ивана Матушкина, признав его виновным в терроризме. Как сообщает Следственный комитет России, ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Фигурант - водитель учебно-боевого взвода учебной роты учебного батальона отдельного отряда специального назначения "Азова". По данным следствия, он вступил в ряды НГУ в 2020 году, получил обмундирование, оружие и боеприпасы и до мая 2022-го участвовал в деятельности указанного преступного сообщества.

Преступная деятельность Матушкина была пресечена военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации. Приговором суда Матушкину назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.