Профессор Симонов рассказал, что общего между Зеленским и Нетаньяху Профессор Симонов сравнил Зеленского и Нетаньяху

Москва28 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смогут долго руководить своими странами, если не будет войны. Такое мнение ИС "Вести" озвучил генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов.

Так профессор прокомментировал встречи президента США Дональда Трампа с Зеленским и Нетаньяху.

Что общего у Зеленского и Нетаньяху? Это руководители стран, настоящее и будущее политическое которых связано исключительно с перспективами продолжения войны. То есть, если не будет войны в Иране, если не будет войны на Украине, то ни Зеленский, ни Нетаньяху долго руководить своими странами уже не смогут. Поэтому очевидно совершенно, что и Зеленский будет до последнего делать все, чтобы эта война продолжалась. И Нетаньяху совершенно точно будет делать то же самое сказал он

Ранее пресс‑секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала встречи Трампа с Зеленским и Нетаньяху продуктивными и позитивными. По данным источников, ключевой темой переговоров стал иранский конфликт.