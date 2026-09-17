Москва17 сенВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался на то, что Пекин поддерживает Москву, а не Киев. Свои сожаления по этому поводу он выразил в социальной сети X.
Жаль, что Китай не на нашей стороненаписал Зеленский
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на полях БРИКС предлагали президенту РФ Владимиру Путину свои услуги для содействия урегулирования украинского конфликта.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин позитивно воспринял готовность Си и Моди участвовать в процесс урегулирования конфликта на Украине.