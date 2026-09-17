Зеленский пожаловался на отсутствие поддержки Украины со стороны Китая

Зеленский пожаловался, что Китай поддерживает Россию, а не Украину Зеленский пожаловался на отсутствие поддержки Украины со стороны Китая

Москва17 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался на то, что Пекин поддерживает Москву, а не Киев. Свои сожаления по этому поводу он выразил в социальной сети X.

Жаль, что Китай не на нашей стороне написал Зеленский

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на полях БРИКС предлагали президенту РФ Владимиру Путину свои услуги для содействия урегулирования украинского конфликта.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин позитивно воспринял готовность Си и Моди участвовать в процесс урегулирования конфликта на Украине.