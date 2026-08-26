Си Цзиньпин поздравил Зеленского с днем независимости Украины на китайском языке Си Цзиньпин на китайском поздравил Зеленского с Днем независимости Украины

Москва26 авг Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский получил от председателя КНР Си Цзиньпина поздравление с Днем независимости Украины на китайском языке, в то время как другие мировые лидеры прислали свои сообщения на английском. На это обратили внимание в украинских СМИ.

День независимости Украины отмечался 24 августа, однако Зеленский продолжает на своей странице в социальной сети X демонстрировать полученные от мировых лидеров телеграммы.

Я благодарю лидера Китая Си Цзиньпина за его поздравления Украине по случаю нашего самого важного национального праздника написал Зеленский

Ранее лидер киевского режима позволил себе упрекнуть президента США Дональда Трампа в отсутствии поставок ракет для комплексов Patriot, отвечая на поздравление главы Белого дома.