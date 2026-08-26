Москва26 авгВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский получил от председателя КНР Си Цзиньпина поздравление с Днем независимости Украины на китайском языке, в то время как другие мировые лидеры прислали свои сообщения на английском. На это обратили внимание в украинских СМИ.
День независимости Украины отмечался 24 августа, однако Зеленский продолжает на своей странице в социальной сети X демонстрировать полученные от мировых лидеров телеграммы.
Я благодарю лидера Китая Си Цзиньпина за его поздравления Украине по случаю нашего самого важного национального праздниканаписал Зеленский
Ранее лидер киевского режима позволил себе упрекнуть президента США Дональда Трампа в отсутствии поставок ракет для комплексов Patriot, отвечая на поздравление главы Белого дома.