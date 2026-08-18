Воробьев: ночью в Московской области ликвидировали более 150 БПЛА

Губернатор Подмосковья сообщил о полутора сотнях сбитых дронов Воробьев: ночью в Московской области ликвидировали более 150 БПЛА

Москва18 авг Вести.Более 150 беспилотных летательных аппаратов ликвидировали минувшей ночью над территорией Московской области, об этом в личном канале МАХ сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Сегодня ночью и утром силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили масштабную атаку беспилотников на Московскую область — над территорией региона было сбито более 150 БПЛА написал чиновник

По данным губернатора, БПЛА были уничтожены в Богородском, Раменском, Павловском Посаде, Орехово-Зуево, Воскресенске, Ступино, Коломне и в Электростали.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что за минувшую ночь в Московском регионе было ликвидировано 180 беспилотных летательных аппаратов. Всего в сторону Москвы, по данным градоначальника, двигались более 600 беспилотников.