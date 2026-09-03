Москва3 сенВести.В результате удара БПЛА по многоквартирному дому в подмосковной Кубинке пострадали два человека. Об этом пишет губернатор Московской области Андрей Воробьев в MAX.
Ранее сообщалось, что обломок дрона попал в проезжавший автомобиль, из-за чего ранения получил 44-летний мужчина.
Второй пострадавший (22-летний мужчина) работал на расположенной неподалеку стройке — он получил осколочное ранение бедрапишет Воробьев
Обоих, по данным губернатора, увезли в Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации в Звенигороде. Угрозы жизни нет, мужчины находятся в удовлетворительном состоянии.