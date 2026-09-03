Два человека пострадали при атаке БПЛА в подмосковной Кубинке

Стало известно о втором пострадавшем при ударе БПЛА по многоэтажке в Кубинке Два человека пострадали при атаке БПЛА в подмосковной Кубинке

Москва3 сен Вести.В результате удара БПЛА по многоквартирному дому в подмосковной Кубинке пострадали два человека. Об этом пишет губернатор Московской области Андрей Воробьев в MAX.

Ранее сообщалось, что обломок дрона попал в проезжавший автомобиль, из-за чего ранения получил 44-летний мужчина.

Второй пострадавший (22-летний мужчина) работал на расположенной неподалеку стройке — он получил осколочное ранение бедра пишет Воробьев

Обоих, по данным губернатора, увезли в Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации в Звенигороде. Угрозы жизни нет, мужчины находятся в удовлетворительном состоянии.