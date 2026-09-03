Москва3 сенВести.Фрагмент дрона ВСУ упал на проезжавший автомобиль на Наро-Фоминском шоссе в Кубинке, пострадал человек. Об этом сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов в MAX.
Ранее сообщалось, что в результате попадания беспилотника в многоквартирный дом в Кубинке начался пожар. Огонь охватил балкон седьмого этажа, а также частично восьмой и девятый этажи.
Обломок БПЛА упал на проезжавший автомобиль. Пострадал 44-летний мужчина, он доставлен в Клинический центр восстановительной медицины и реабилитациипишет Иванов
Глава округа прибыл к месту происшествия вместе с Одинцовским городским прокурором Евгением Кунегиным и руководителем УМВД Одинцовского округа Игорем Лопатиным.
Также, по данным Иванова, после падения БПЛА пострадал 22-летний мужчина, который работал на стройке, расположенной поблизости. Он получил осколочное ранение бедра.