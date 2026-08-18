Воробьев: девочка получила осколочное ранение при атаке БПЛА в Подмосковье

Десятилетняя девочка пострадала при атаке беспилотников в Подмосковье Воробьев: девочка получила осколочное ранение при атаке БПЛА в Подмосковье

Москва18 авг Вести.Десятилетняя девочка пострадала минувшей ночью в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Московскую область, об этом сообщил в личном канале МАХ губернатор региона Андрей Воробьев.

В Раменском округе в результате падения беспилотника на частный дом пострадала 10-летняя девочка. Она получила осколочное ранение кисти и была госпитализирована написал чиновник

Кроме того, по информации Воробьева, в Богородском округе медицинская помощь понадобилась женщине, которая пострадала в результате падения обломков дрона. Также поврежждения получил 27-летний мужчина в Коломне. Все они находятся под наблюдением медиков.

По данным губернатора, минувшей ночью над территорией региона было ликвидировано более 150 БПЛА.