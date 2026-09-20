В Подмосковье после атак БПЛА госпитализированы 17 человек

В подмосковных больницах находятся 17 пострадавших при атаках БПЛА В Подмосковье после атак БПЛА госпитализированы 17 человек

Москва20 сен Вести.В больницах Московской области находятся 17 пострадавших в результате беспилотных атак, две из них дети, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

В больницах Подмосковья на лечении находятся 17 пострадавших при атаке БПЛА укронацистов, в том числе двое детей. Состояние одного из пострадавших детей тяжелое, остальные – в состоянии средней тяжести сказал Кузнецов

По его данным, еще 21 пострадавший, среди которых четверо детей, получили медицинскую помощь амбулаторно.

По состоянию пострадавших проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.

Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, добавил помощник главы Минздрава.

В результате ночной массированной атаки украинских беспилотников на регион погибли два человека: мужчина в Орехово-Зуевском округе и женщина в деревне Софьино Раменского округа.