Москва12 июл Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) избегают прямого боя и активно, но безуспешно используют наземные робототехнические комплексы (НРТК), сообщил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" боец Центра беспилотных систем "Рубикон" с позывным Антей.

Российские военнослужащие пресекают попытки роботизированных атак противника, отметил он.

На самом деле сейчас очень тяжело. Противник сидит до последнего, максимально не высовывается. И мы делаем все для того, чтобы заставить его двигаться, вылезти из своих нор, чтобы он начал какие-то передвижения… Противник активно использует НРТК, но активно их и теряет рассказал Антей

Центр "Рубикон" не только выполняет боевые задачи и тестирует новые образцы техники на передовой, но и собирает отзывы бойцов с линии боевого соприкосновения о новых тактиках и технологиях врага.