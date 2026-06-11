В центре "Рубикон" разрабатывают передовые технологии и тактики в сфере БПЛА

"Кошмар Украины": в чем уникальность центра беспилотных систем "Рубикон" В центре "Рубикон" разрабатывают передовые технологии и тактики в сфере БПЛА

Москва11 июн Вести.Центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон" не только выполняет боевые задачи и тестирует новые образцы техники на передовой, но и собирает отзывы бойцов с линии боевого соприкосновения о новых тактиках и технологиях врага. Об этом рассказал академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в интервью ИС "Вести".

Эксперт отметил, что появление специального подразделения внутри войск беспилотных систем само по себе уникальное событие в военной сфере. "Рубикон" совершенствует и масштабирует самые передовые технологии, добавил Кондратьев.

Координация и работа по усовершенствованию этой техники с производителями, разработчиками, получение новых образцов и постоянная обратная связь с линией боевого соприкосновения о новых тактиках, средствах, которые применяет враг, потому что сейчас скорость технологического процесса очень высока сказал эксперт

Вооруженные силы Украины называют "Рубикон" злейшим врагом и кошмаром, потому что центр готовит поистине уникальных специалистов, подчеркнул Кондратьев.

Может быть невероятно замечательное оборудование, технологии производителей, но без обученных специалистов пользоваться этим оборудованием эффективно не получится. Вторая ключевая задача – это обучение персонала, разработка методик обучения военнослужащих, которые потом передаются в войска. "Рубикон" – это ключевая точка всех беспилотных сил Министерства обороны Российской Федерации, от которой зависит успех применения наших беспилотников отметил он

Ранее военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что эффективность российского подразделений беспилотных войск "Рубикон" отметили в отчете для Конгресса США.