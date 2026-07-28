Москва28 июл Вести.Главнокомандующий войсками национальной гвардии России Виктор Золотов дал имена трем новым собакам кинологической службы Росгвардии. Об этом он рассказал в интервью Эдуарду Петрову для ИС "Вести".

Сейчас здесь новые бойцы совершенно с новыми именами, которые мы дали, это как раз Снежана - девочка, Тайсон – мальчик трехмесячный и такой же трехмесячный парнишка по кличке Блэк. У них впереди еще, конечно же, тренировки, подготовка и потом служебная боевая сказал он

Ранее Виктор Золотов заявил, что в кинологическом центре дивизии имени Дзержинского созданы все условия для лечения собак и их подготовки к выполнению задач в зоне специальной военной операции (СВО).