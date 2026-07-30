Медведев: поиск пропавших без вести в зоне спецоперации будет длительным

Поиск пропавших без вести в зоне СВО будет длительным, предупредил Медведев Медведев: поиск пропавших без вести в зоне спецоперации будет длительным

Москва30 июл Вести.Поиск пропавших без вести в зоне спецоперации военнослужащих будет довольно длительным, предупредил зампред СБ РФ Дмитрий Медведев.

Он провел встречу с участниками Всероссийского молодежного форума "Гвардейск".

Как мы с вами понимаем, оно [направление работы по поиску] будет достаточно длительным. Так, к сожалению, происходит в период любой войны сказал Медведев, слова которого приводит ТАСС

Замглавы Совбеза напомнил, что сводный поисковый отряд по его поручению приступил к работе по поиску пропавших без вести военных. Медведев подчеркнул, что такая деятельность должна вестись с соблюдением всех требований по безопасности и при взаимодействии с воинскими подразделениями. Он добавил, что соответствующая договоренность с МО есть, но работать нужно также совместно со следственными структурами.

Также Медведев выразил уверенность, что конфликт на Украине закончится победой России.