Тегеран рассчитывает получить визы для участия в Генассамблее ООН

Иран примет участие в Генассамблее ООН при выдаче виз США Тегеран рассчитывает получить визы для участия в Генассамблее ООН

Москва7 сен Вести.Иран планирует принять участие в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН при условии, что США своевременно выдадут визы членам иранской делегации. Об этом сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

По его словам, участие Тегерана зависит от выполнения страной-хозяйкой своих обязательств в соответствии с действующими договоренностями.

Планируется, что мы примем участие в этой встрече, разумеется, при условии, что страна-хозяйка выполнит свои обязательства и своевременно выдаст въездные визы в соответствии с соглашением сказал Багаи на пресс-конференции

Представитель иранского МИД отметил, что Тегеран намерен использовать Генассамблею ООН для представления своей позиции по актуальным международным вопросам.

Ранее бывший шеф Пентагона (2011-2013) и экс-директор Центрального разведывательного управления США (2009-2011) Леон Панетта предположил, что вооруженное противостояние США и Ирана может продлиться еще полгода.