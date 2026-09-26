Трамп опубликовал в Truth Social карту, на которой Ормуз назван в его честь

Трамп опубликовал карту с Ормузским проливом, названным в его честь Трамп опубликовал в Truth Social карту, на которой Ормуз назван в его честь

Москва26 сен Вести.Американский лидер Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social карту, на которой Ормузский пролив назван в его честь.

На изображении пролив обведен кругом и подписан: "Пролив Трампа". При этом дополнительным комментарием свою публикацию глава Белого дома сопровождать не стал.

Трамп опубликовал карту Ормузского пролива Фото: Соцсети

Ранее американский лидер предложил переименовать Ормузский пролив в свою честь. Он также назвал "отличной" идею провозгласить пролив территорией Соединенных Штатов.