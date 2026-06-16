"Не верю никому": Вэнс ответил на вопрос о доверии к Ирану Вэнс признался, что не доверяет никому

Москва16 июн Вести.Вице‑президент США Джей Ди Вэнс, отвечая на вопрос о доверии к Ирану, признался, что никому не верит.

Свою позицию он объяснил в интервью телеканалу CNN​​​.

Прежде всего, я никому не доверяю сказал политик

Вэнс отметил, что американский лидер Дональд Трамп выстроил соглашение с Ираном таким образом, что выгоды от него будут только в том случае, если Тегеран будет выполнять все условия.

Могу ли я сказать со 100-процентной уверенностью, что они будут выполнять все обязательства? Нет, конечно, нет, поскольку я не могу предсказывать будущее. Но я могу сказать, что мы структурировали сделку таким образом, что их выгоды появятся лишь в том случае, если будут и наши выгоды пояснил вице-президент США

При этом Вэнс констатировал, что за последние 47 лет у Вашингтона никогда не было такого уровня координации с Тегераном, как сейчас. И это, по мнению политика, означает, что "кое-что фундаментально изменилось".

Ранее американский вице-президент рассказал телеканалу CNN, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном содержит положение, согласно которому стороны обязуются поддерживать мир и стабильность на Ближнем Востоке. В целом соглашение представляет собой небольшой по количеству страниц документ, который носит общий характер, добавил Вэнс.