Охрану следующего ужина Трампа с журналистами в отеле Waldorf Astoria усилят Следующий ужин Трампа с журналистами пройдет под усиленной охраной

Москва18 июл Вести.Организаторы ужина президента США Дональда Трампа с представителями Ассоциации корреспондентов Белого дома решили усилить меры безопасности. Об этом пишет New York Post

Ужин пройдет 24 июля в гостинице Waldorf Astoria, которая ранее принадлежала Трампу. Организаторы решили пересмотреть подход к безопасности после инцидента со стрельбой, который произошел в апреле 2026 года. Тогда 31-летний учитель из Калифорнии Коул Аллен, вооруженный дробовиком, пистолетом и ножом, попытался прорваться на мероприятие, но охране удалось его остановить.

Возвращение президента Трампа на следующей неделе на ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома после апрельского покушения будет сопровождаться значительным усилением мер безопасности пишет газета

Организаторы откажутся от бумажных пропусков в пользу электронных, будет отменен светский прием, специальная охранная компания будет проводить досмотр гостей еще до того, как они пройдут к рамкам металлодетекторов, где будут дежурить агенты Секретной службы.

Ранее сообщалось, что Аллен в суде отказался признавать свою вину по всем пунктам. Его обвинили в покушении на президента США, а также в нападении на федерального офицера и других правонарушениях.