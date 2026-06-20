Москва20 июн Вести.Вашингтон решил использовать российские активы для покупки оружия ВСУ из-за грядущих выборов в Конгресс США. Такое предположение сделал автор ИС "Вести" Андрей Медведев в своем канале в мессенджере MAX.

Журналист отметил, что законопроект уже внесен в сенат США, идею поддержали Республиканская и Демократическая партии.

Все просто. Выборы осенью в Америке. Надо товарищу [президенту США Дональду] Трампу показать, что он где-то кого-то победил. Иран вроде бы победил, но как-то не очень. … Поэтому, до осенних выборов в Палату представителей будут наши американские партнеры бывшей Украине отгружать и оружие, и развединформации давать больше, чем сейчас. Не смогли [главу киевского режима Владимира] Зеленского переехать и заставить что-то там подписывать, будут на нас давить заявил Андрей Медведев

Журналист отметил, что США уже неоднократно в истории стремительно меняли позицию в отношении РФ. Андрей Медведев полагает, что впереди Россию ждет непростое время.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены добиться завершения украинского конфликта. По словам американского лидера, он предполагал, что урегулировать данный конфликт будет проще всего.