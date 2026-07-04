Москва4 июл Вести.Коллегия выборщиков должна была не допустить к власти в стране безумцеев. Но теперь это невозможно из-за сложной процедуры внесения правок.

Согласно словам руководителя Евразийской программы ответственного госуправления имени Куинси в США Анатоля Ливена, такая норма вводилась для того, чтобы не допустить к власти персон, подобных американскому лидеру Дональду Трампу.

Заложенные в Конституции правила таковы, что внести поправки практически невозможно. Требуется две трети голосов в Сенате и две трети голосов в Законодательных собраниях двух третей всех штатов. Это просто безнадежно. Из-за этого даже очевидные вещи, например, отмена бесконечных выборов каждые два года, невозможны. Коллегия выборщиков – абсурд, благодаря которому президентом может стать тот, кто набрал меньше голосов избирателей. Эта норма вводилась как раз для того, чтобы не допустить к власти персон, подобных Трампу. По идее, коллегия выборщиков состояла из местной аристократии. Если они видели, что народ проголосовал за безумца, демагога, потенциального тирана, то должны были вмешаться. Но теперь выборщики юридически обязаны голосовать так, как голосуют штаты. Это, кстати, противоречит тому, что изначально было заложено в Конституции, но и это невозможно изменить пояснил Ливен ИС "Вести"

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