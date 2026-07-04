Москва4 июл Вести.Если в США повторится Великая депрессия, в нынешних реалиях они, скорее всего, не смогут породить такого же президента, как Франклин Делано Рузвельт. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель программы по России Института ответственного госуправления им. Куинси (США) Анатоль Ливен.

Он отметил, что во время крупного экономического кризиса 1929-1939 годов у США был президент Рузвельт и его курс, которые появились благодаря потенциалу государства.

90 лет назад, во времена острейшего социального и экономического кризиса, который назывался Великая депрессия, у Америки хватило сил породить Рузвельта и его новый курс. Прежде всего благодаря потенциалу, накопленному к тому моменту государством и обществом. Другие страны, столкнувшиеся с аналогичным кризисом, например, Германия, не были так удачливы. Сегодня же, при нынешнем уровне разделения в обществе, крайне маловероятно, что Америка сможет породить второго Рузвельта, если столкнется с подобным кризисом сказал Ливен

Ранее сообщалось, что после завершения холодной войны США совершили ошибку. По словам посла и помощника министра обороны США в 1993-1994 годах Чеза Фримана, после завершения холодной войны, Америка вместо нового переустройства стала плыть по течению, что стало причиной превращения Соединенных Штатов в параноидальное государство национальной безопасности, которое имеет все более насильственный характер и презирает личные свободы.