Москва4 июл Вести.Реальная опасность США на данный момент заключается в имперском перенапряжении. Об этом ИС "Вести" заявил главный редактор журнала "American Conservative" Керт Миллс.

Однако он отметил, что существует она не только в США.

Я сам и мои единомышленники считаем, что нужно вернуться к истокам, извлечь уроки из опыта империй, которые просуществовали недолго и плохо закончили. Взять хотя бы Советский Союз — это история вашей страны или наших британских кузенов. Ничего хорошего из этого не вышло. Поэтому я считаю, что мы обязаны учиться на ошибках истории и пытаться реформироваться. У Соединенных Штатов по-прежнему огромный потенциал. Однако я вижу реальную опасность в так называемом имперском перенапряжении. Так было на протяжении всей истории. Это свойственно не только Америке, такова общечеловеческая проблема сообщил Миллс

Ранее посол и помощник министра обороны США в 1993-1994 годах Чез Фриман навал одну из главных ошибок, которую совершили США после завершения холодной войны. По его словам, Америка вместо переустройства решила просто плыть по течению.