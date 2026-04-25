Джеффри Сакс: вера США в свое исключительное мировое лидерство ошибочна Джеффри Сакс раскритиковал уверенность США в собственное могущество

Москва25 апр Вести.Соединенные Штаты заблуждаются, когда считают, что самостоятельно управляют миром. Таким мнением поделился директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) Джеффри Сакс в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По его словам, заблуждение о господствующей роли Вашингтона является пережитком присущей в прошлом Штатам идеи.

У нас есть одно всепоглощающее заблуждение … Оно заключается в том, что Америка якобы безраздельно правит миром заявил Сакс

Эксперт подчеркнул, что в современном мире, который сталкивается с огромным количеством проблем, существует множество стран, обладающих ядерным оружием.

Нам нужно найти способ ладить друг с другом, понимать друг друга, сотрудничать, решать проблемы и избегать ловушек войны, которая за короткий срок может разрушить мировую экономику или даже весь мир добавил Сакс

Он также заявил, что в мире уже назревает серьезный экономический кризис, поскольку Ормузский пролив остается закрытым.