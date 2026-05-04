Москва4 мая Вести.США являются главной проблемой для современной торговли, экономики и нормального сосуществования. Об этом ИС "Вести" заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

По его словам, США поставили значительную часть человечества в очень непростое положение.

Энергоносители для американских компаний обходятся существенно дешевле, чем, например, для компаний из Китая, Индии, Европейского союза. Вот для них Ормузский кризис – это действительно большая проблема, а для Соединенных Штатов наоборот, их конкурентоспособность, как ни странно, только увеличивается … Соединенные Штаты вот с этой войной совершат ошибку в одном случае … Если действительно остальные государства осознают, что именно Соединенные Штаты и есть главная проблема для современной торговли, экономики, нормального сосуществования … тогда можно сказать, что это авантюра, которая очень дорого обошлась Соединенным Штатам. Пока мы этого не видим, хотя уже некоторые намеки есть