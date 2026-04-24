Ремчуков назвал главную проблему для мира Ремчуков: главная проблема для мира — взгляд Трампа на международное право

Москва24 апр Вести.Взгляд президента США Дональда Трампа на международное право – это главная проблема для мира. Об этом ИС "Вести" заявил главный редактор, генеральный директор "Независимой газеты" Константин Ремчуков.

По его словам, никто не знает, как с этим быть, потому что действия Трампа непредсказуемы.

Когда глава государства одного из основополагающих в мировой экономической, политической системе, говорит, что "международное право – это внутри меня, и я руководствуюсь своей моралью" – вот это главная проблема для мира… И вот эти вот два фактора: запрос большинства американцев на абсолютно то, что называется беспредельное поведение, и представление Трампа о таком же беспредельном фактически взгляде на международное право и на международное экономическое право – это главный вызов и для американцев, и для европейцев, и для азиатов, и для нас. Как жить в мире, в котором ни одно правило не считается железным? сказал Ремчуков

Ранее Дональд Трамп в беседе с представителями прессы заявил, что нынешних мировых проблем можно было бы избежать, если бы "Группу восьми" (G8) удалось сохранить.