Ремчуков задался вопросом, здорово ли общество в США, если оно выбрало Трампа Ремчуков: победа Трампа заставляет задуматься о здоровье американского общества

Москва24 апр Вести.Победу Дональду Трампу на президентских выборах обеспечили голоса более половины американцев, психологическое здоровье которых теперь вызывает вопросы. Такое мнение ИС "Вести" озвучил главный редактор, генеральный директор "Независимой газеты" Константин Ремчуков.

Он, однако, отметил, что поставить диагноз психического заболевания более чем 100 миллионам человек невозможно.

Трамп победил, потому что более чем половине американцев нравится этот тип политика, лидера. Вот это проблема. Тогда можно сказать, в себе ли американское общество? Но мы такие массы в 100 с лишним миллионов человек не можем диагностировать как больных психически рассказал Ремчуков

Ранее он заявил, что американо-израильская операция пошла не по плану, а победы, о которой мечтают американцы, уже не будет.