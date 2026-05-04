Эксперт Васильев: в США хотят взять под контроль крупные проливы Васильев: помимо Ормузского, в США хотят взять под контроль и другие проливы

Москва4 мая Вести.В США звучат идеи о необходимости, помимо Ормузского, взять под контроль и другие крупные мировые проливы. Об этом информационной службе "Вести" заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

По словам эксперта, речь идет о Малаккском и Баб-эль-Мандебском проливах. Васильев считает, что цель США – повлиять на Европу и создать серьезные трудности для Китая и Индии.

В Америке уже раздаются такие голоса, что пора и другие крупные мировые проливы взять. Ну вот Малаккский пролив, Баб-эль-Мандебский, вот это Красное море. Вот взять их под контроль. Более того, в эти, собственно говоря, проливы в основном идет поток нефти, который непосредственно не идет в экономику Соединенных Штатов Америки. Она немножко от других источников запитывается, если так можно выразиться. А вот повлиять уже на Европу – это, с моей точки зрения, главное. Накинуть или создать очень серьезные трудности для Китая, может быть, для других стран, типа Индии. Вообще это вот, собственно говоря, некая идея фикс, которую Соединенные Штаты Америки в общем-то, так сказать, вынашивали сказал Васильев

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале операции "Проект Свобода", целью которой является обеспечение прохода судов через Ормузский пролив. Трамп также предупредил, что готов применить силу в случае любого вмешательства.