Миллс: США стали империей, но идеи свободы остались неизменными за 250 лет Миллс: идеи равенства и свободы США остались неизменными за четверть века

Москва4 июл Вести.Сейчас США стали империй, но те идеи свободы и равенства, которые были 250 лет назад, поразительно схожи с нынешними. Об этом ИС "Вести" заявил главный редактор журнала The American Conservative в Вашингтоне Керт Миллс.

По его словам, США обладает постоянной армией, в отличие от колониальной провинции, которая когда-то одержала победу над британцами, но фундаментальные ценности не изменились.

Само собой, что сейчас это империя, а не Республика. Безусловно, это сверхдержава, занимающая целый континент и обладающая постоянной армией, в отличие от разношерстной колониальной провинции, которая когда-то одержала победу над британцами. Но есть принципы, которые глубоко укоренились в американском характере. Идеи равенства перед законом такие, как свобода собраний и свобода слова, по-прежнему актуальны в общем, идеи, лежащие в основе Америки на деле поразительно схожи 250 лет назад и теперь отметил Миллс

Ранее сообщалось, что американцы смогут получить особый паспорт с портретом Трампа к 250-летию США. Этот паспорт получил уникальный дизайн и улучшенные изображения на страницах, которые подчеркивают историческую значимость основания США.