Москва26 авгВести.Вертолет Black Hawk армии Соединенных Штатов упал в американском штате Колорадо во время тренировочного полета.
Об этом сообщает телеканал CBS.
Отмечается, что на борту находились четыре человека, погибших и пострадавших нет.
Представитель армии назвал инцидент "авиационной аварией", произошедшей во время тренировочной операцииговорится в материале
Подчеркивается, что ведется расследование причин крушения.
Армия США ранее сообщила о временной приостановке учебных полетов вертолетов AH-64 Apache. Один из таких вертолетов 12 августа разбился в штате Техас. В результате крушения погибли два человека.