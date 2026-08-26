Военный вертолет ВС США упал в штате Колорадо в ходе тренировочного полета

Военный вертолет США Black Hawk упал в штате Колорадо Военный вертолет ВС США упал в штате Колорадо в ходе тренировочного полета

Москва26 авг Вести.Вертолет Black Hawk армии Соединенных Штатов упал в американском штате Колорадо во время тренировочного полета.

Об этом сообщает телеканал CBS.

Отмечается, что на борту находились четыре человека, погибших и пострадавших нет.

Представитель армии назвал инцидент "авиационной аварией", произошедшей во время тренировочной операции говорится в материале

Подчеркивается, что ведется расследование причин крушения.

Армия США ранее сообщила о временной приостановке учебных полетов вертолетов AH-64 Apache. Один из таких вертолетов 12 августа разбился в штате Техас. В результате крушения погибли два человека.