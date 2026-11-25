Москва25 ноя Вести.Жители Украины массово присылают российским бойцам информацию о позициях украинских боевиков, включая координаты зданий территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Об этом ТАСС сообщил начальник разведки спецназа "Ахмат" Минобороны РФ с позывным Аид.

По его словам, украинцы так поступают, потому что уже устали от власти киевского режима.

Стабильно информация приходит и о том, где базируются военные, в каких зданиях, в том числе и про тцкшников очень много информации. То есть многие мирные жители устали от ВСУ (Вооруженных сил Украины. – Прим. ред.), ТЦК, устали от своей власти и действительно стали охотнее выходить на контакт, рассказывать в надежде, что мы наконец-то что-то поменяем сообщил Аид

Он также отметил, что обычно российская армия "не разочаровывает" украинцев. Как только приходит информация о местоположении противника, Вооруженные силы РФ проверяет данные, и если все подтверждается, наносят удар.

Ранее пленный военнослужащий 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Григоренко, взятый в плен в Харьковской области во время операции "Медвежий угол", рассказал, что мужчин, которые пытаются покинуть Украину, чтобы избежать мобилизации, отстреливают на границе.