Москва13 сен Вести.Жители Украины передают российским военным сведения о расположении предприятий военно-промышленного комплекса (ВПУ) страны, которые затем используются для нанесения ударов Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом ТАСС сообщили представители пророссийского подполья.

По словам собеседника агентства, поступающие от граждан координаты проверяются перед передачей. Речь идет как о предприятиях, связанных с производством для Вооруженных сил Украины (ВСУ), так и о портовой инфраструктуре.

Фиксируется передача координат от украинских граждан и по объектам военно-промышленного комплекса, и по портам. Они все тщательно перепроверяются и передаются России для нанесения ударов. Все предприятия работают в том числе в интересах ВСУ. Все, что не работает на оборонку, не передается российской стороне поделился представитель подполья

Он добавил, что участники подполья самостоятельно собирают сведения о перевозках военных грузов и восстановлении складской инфраструктуры. В частности, поступает информация о грузовых автомобилях, местах погрузки и работах по восстановлению поврежденных объектов в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.

Ранее стало известно, что на крупнейшем украинском металлургическом комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог" были повреждены цеха. Он работает на ВПК Украины и внесен властями в перечень объектов, которые имеют стратегическое значение.